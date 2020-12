Nur mit Coronatest ins Seniorenheim: Betreiber sehen sich überfordert

Eine Testpflicht hat die Heime überrumpelt. Nun fürchtet man, dass Bewohner abgeholt werden und sich in Privathäusern anstecken.

Es war eine neue Covid-Verordnung, die viele überrascht hat - und einige Vertreter von Senioreneinrichtungen auch verärgert. In dem neuen Maßnahmenpaket, das vom Gesundheitsministerium am Mittwochabend erlassen wurde und wenige Stunden später in Kraft trat, wurde eine Testpflicht festgelegt. Besucher von Seniorenwohnheimen müssen einen aktuellen Coronatest vorlegen. Zudem soll das Personal der Einrichtungen zwei Mal pro Woche getestet werden.

Diakonie-Geschäftsführer Michael König macht vor allem die Vorschreibung der Antigentests für Besucher Sorgen. "Was passieren wird, ist, dass die ...