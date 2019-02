Oberndorf kämpft um Wirte und Nahversorger

Neben Wohnen und Verkehr waren es vor allem die täglichen Bedürfnisse, die die Oberndorfer bei der SN-Diskussion am Dienstagabend bewegten.

Franz Leitner hat seinem Ärger am Mittwochabend in Oberndorf Luft gemacht - und das Dilemma der Kleinstadt mit 5800 Einwohnern auf den Punkt gebracht: "Wenn man mit der Lokalbahn von Oberndorf-Mitte am Vormittag in die Stadt fahren will, ist der Parkplatz zugeparkt. Aber Grünflächen für zusätzliche Parkflächen zu verwenden ist schlimm. Denn die sollte man besser nutzen." Leitner weiter: "Oberndorf will urban sein. Aber niemand denkt an zusätzliche Gastronomiebetriebe. Denn es fehlt ein Kaffeehaus - nicht nur für die Stille-Nacht-Besucher. Da ist die Situation eher trist." Auch in der am Beginn gezeigten Video-Straßenumfrage waren die fehlenden Wirtshäuser ein Thema.