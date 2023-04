Oberndorf möchte Stadtarchiv abgeben

Ortshistoriker Peter Wimmer möchte verhindern, dass Bürgermeister Georg Djundja das Archiv nach Salzburg gibt.

Die Stadtgemeinde Oberndorf möchte alle historischen Archive bis zum Zweiten Weltkrieg an den Landesverband Salzburger Volkskultur abgeben. Grünes Licht braucht Bgm. Georg Djundja (SPÖ) dafür noch von der Gemeindevertretung am Donnerstag. Ortshistoriker und ÖVP-Gemeindevertreter Peter Wimmer möchte das nicht hinnehmen. Der Bürgermeister gebe ein Kulturgut ab und schätze die Historie nicht. Es sei zwar positiv, dass sich Djundja "nur der Gegenwart" widme, aber es brauche auch ein "Bewusstsein für die Geschichte", merkt Wimmer an.

Eigentümer werde der Volkskulturverband ...