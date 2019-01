Wird erstmals in Salzburg ein Mann Bürgermeister, der sich öffentlich zur Homosexualität bekennt? Oder wird Oberndorf bald von einer Frau regiert? Weitere Kandidaten gehen ins Rennen.

In kaum einer Gemeinde dürfte das Rennen um den Bürgermeistersessel am 10. März so offen und so spannend werden wie in Oberndorf: Denn in der Stille-Nacht-Stadt zieht sich Peter Schröder, der 2004 erstmals den Bürgermeistersessel für die SPÖ erkämpft hat, aus der Politik zurück.