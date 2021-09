Oberösterreich wählt: Von der Kandidatenflut bis zum Sohn als Nachfolger

Am Sonntag wird in Oberösterreich gewählt. In einigen Gemeinden an der Grenze zu Salzburg zeichnen sich heiße Duelle ab.

Rund eine Million Oberösterreicher sind am Sonntag wahlberechtigt. Neben den Gemeinderäten und Bürgermeistern wird ein neuer Landtag gewählt. In einigen Gemeinden nahe der Grenze zwischen Salzburg und Oberösterreich kommt es zu spannenden Duellen. Die Qual der Wahl haben die Wähler in der Marktgemeinde Mondsee. Gleich sechs Kandidaten wollen dort das Amt des Bürgermeisters ergattern. Das sind Amtsinhaber Josef Wendtner von der ÖVP, Wolfgang Romauer für die FPÖ, Christian Oberschmid für die SPÖ sowie der Grüne Franz Schwaighofer, Jürgen ...