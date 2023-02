Obertauern-Gemeinden im Wettlauf um neue Tiefgarage

Tweng will bis zu 300 unterirdische Stellplätze bauen. Die Freude in Untertauern hält sich in Grenzen, da ein eigenes Projekt mit bis zu 600 Parkplätzen ins Wanken geraten könnte.

SN/Anna Boschner An starken Skitagen ist Obertauern zugeparkt. Die Bürgermeister Hans Habersatter (Untertauern) und Franz Kaml (Tweng) feilen an neuen Tiefgaragen.