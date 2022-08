Obertrum: Mehr Fläche für Supermärkte im Gegenzug für Wohnraum

In Obertrum macht Spar nun von einer Änderung des Raumordnungsgesetzes Gebrauch. Der Markt darf vergrößern, weil gleichzeitig 24 Wohnungen entstehen. Die Miete soll weit unter dem üblichen Marktpreis liegen.

Ein Kreisverkehr, und rundherum Supermärkte oder Geschäfte im Schuhschachtelformat: Das Land Salzburg ist gespickt von solchen raumordnerischen Vergangenheiten. Seit Jahren wird politisch gefordert und versucht, Supermärkte mit Wohnungen zu überbauen. Mit einem Paket aus Baurechts- und Raumordnungsnovelle trat 2021 eine entsprechende Änderung in Kraft. Bestehende Supermärkte dürfen ihre Verkaufsfläche auf maximal 1000 Quadratmeter erweitern, wenn sie gleichzeitig die doppelte Fläche an Wohnraum schaffen, die Hälfte der Parkplätze in einer Tiefgarage unterbringen und die Gemeinde in die Wohnungsvergabe eingebunden wird. Gedacht ...