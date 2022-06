Obertrum verpasste Wohnungen einen Preisdeckel

Privater Bauträger realisierte 18 Wohnungen zu Preisen ab 3400 Euro pro Quadratmeter.

Eine Eigentumswohnung zum Marktpreis, das hätten sich Thomas und Giulia Radl in ihrer Heimatgemeinde nicht leisten können. Das Baulandsicherungsmodell Mattich sei ein großer Glücksfall gewesen, sagen sie. Die Radls haben eine der 18 Wohnungen gekauft, die am Dienstag übergeben wurden. Die Preise beginnen bei 3400 Euro, die Penthäuser liegen etwas über 4000 Euro pro Quadratmeter. Üblich sind in Obertrum 6000 Euro und mehr.

Die Gemeinde kaufte vor Jahren einem Landwirt zwei Hektar Grünland ab, um 50 Euro pro ...