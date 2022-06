ÖBB wollen mehr als die Hälfte der Salzburger Bahnhöfe bis 2030 modernisieren

Das Land finanziert rund ein Viertel des 200-Millionen-Euro-Pakets. Außerdem sollen sieben Eisenbahnkreuzungen im Bundesland zugunsten der Sicherheit aufgelassen werden.

Neue Park-and-Ride-Anlagen, Ladestationen für Elektroautos, Barrierefreiheit: Mit Investitionen in Höhe von rund 200 Millionen Euro wollen die ÖBB insgesamt 34 Bahnhöfe im Bundesland auf den neuesten Stand bringen. "Das sind mehr als die Hälfte der Bahnhöfe, die modernisiert werden", sagte ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä am Montag bei der Vorstellung der Pläne mit Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. Das Land beteiligt sich an dem Paket mit rund 50 Millionen Euro.

Knapp 30 Millionen Euro fließen in die Stationen in Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein. "Diese Bahnhöfe werden massiv aufgewertet und barrierefrei gemacht", sagte Schnöll. Teil des Investitionsprogramms sind auch drei Neubauten: Bis 2030 sollen die Haltestellen Seekirchen-Süd, Schüttdorf (Zell am See) und Hüttau-Ort entstehen. Zudem sollen Studien für etwaige weitere Haltestellen erstellt werden.

Teil des Übereinkommens zwischen Verkehrsministerium, ÖBB und dem Land ist auch eine Reduzierung von Eisenbahnkreuzungen zugunsten der Sicherheit, darunter drei Übergänge in Zell am See, Bischofshofen und Eben. Hier befinde man sich in Abstimmung mit den jeweiligen Gemeinden, da hier größere bauliche Maßnahmen im Wegenetz nötig seien, sagte Matthä.