Öffentliche Beleuchtung: Stadt Salzburg muss schneller auf LED umrüsten

In Salzburg tagt der Europäische Lichtkongress. Thema sind dort auch die Lichtverschmutzung und die Herausforderungen für Gemeinden bei der Umstellung der öffentlichen Beleuchtung. Salzburgs Baustadträtin Anna Schiester (BL) braucht dafür mehr Geld. Auch Personal fehlt.

Geld und Personal. Daran mangle es, um die öffentliche Straßenbeleuchtung in der Stadt Salzburg rascher als bisher gemäß den EU-Richtlinien auf LED umzurüsten. Das betonte Baustadträtin Anna Schiester (BL) am Rand des 25. Europäischen Lichttechnischen Kongresses, der noch bis Mittwoch im Salzburg Congress stattfindet. Mehr als 500 Interessierte nehmen teil. Die dreitägige Zusammenkunft von Expertinnen und Experten aus allen Bereichen zum Thema Licht findet turnusmäßig in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden statt. Alle zwölf Jahre ist Österreich an der ...