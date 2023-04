Öffentliche Toiletten: Für längere Öffnung in der Stadt Salzburg fehlt Personal

Immer wieder gibt es Beschwerden, dass die öffentlichen Toiletten zu früh zusperren. Kritiker sagen, die Regelungen seien nicht nachvollziehbar.

Die öffentliche Toilette am Hanuschplatz wurde 2020 um 250.000 Euro saniert.

Im Jahr 2020 sei die öffentliche Toilettenanlage am Hanuschplatz in der Salzburger Altstadt um 250.000 Euro saniert worden, sagt Gemeinderat und Sternbräuwirt Harald Kratzer. Die Schließzeit entspreche aber nicht den Bedürfnissen der Leute. "Im Winter ist die Anlage ab 19 Uhr geschlossen." Kürzlich sei er um 22 Uhr Zeuge geworden, wie Passanten dies kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen hätten. Die öffentlichen Toiletten der Stadt hätten unterschiedliche, nicht nachvollziehbare Öffnungszeiten, sagt Kratzer. Er stellte vor drei Wochen eine Anfrage an Stadträtin Anna ...