Öffis in Salzburg können im September an vier Tagen kostenlos genutzt werden

Am Tag des Sports am 9. September sowie zum Ruperti-Wochenende vom 22. bis 24. September finden in Salzburg wieder Benzinfrei-Tage statt. Sämtliche Öffifahrten im gesamten Bundesland sind kostenlos.

"Am Beginn des Sommers haben die Benzinfrei-Tage über 100.000 zusätzliche Fahrgäste in die Öffis gebracht", sagt Verkehrsreferent Landeshauptmann-Stv. Stefan Schnöll (ÖVP). Daran wolle man anknüpfen. "Der Tag des Sports und das Ruperti-Wochenende sind ideal, damit die Menschen in Salzburg die klimaschonende Anreise mit dem öffentlichen Verkehr testen können", erklärt der Landespolitiker. Alle Bus- und Bahnlinien (Nah- und Fernverkehr) des Salzburger Verkehrsverbunds können an den Aktionstagen im Bundesland Salzburg ohne Fahrschein genutzt werden.



Das Motto laute einfach einsteigen und losfahren - so wie es schon mehr als 50.000 Klimaticket-Salzburg-Kundinnen und -Kunden machen würden, ergänzt Johannes Gfrerer, der Geschäftsführer des Salzburger Verkehrsverbunds. Alle, die selten oder nie die Öffis nutzen würden, seien besonders eingeladen, Bus und Bahn einmal auszuprobieren. Und für jene, die bereits eine Jahresnetzkarte besitzen, gibt es an den Benzinfrei-Tagen ebenfalls ein besonderes Angebot: Sie erhalten kostenlosen Eintritt in die Salzburger Museen und Sammlungen.

Kostenlos auf Öffi umsteigen könne man am ersten Benzinfrei-Tag etwa zur Anreise zum Tag des Sports am 9. September ab 12 Uhr auf dem Salzburger Residenzplatz, betont Sport-Landesrat Martin Zauner (FPÖ). "Gemeinsam mit 25 Vereinen und Verbänden werden wir den Residenzplatz mit 35 verschiedenen Sportarten zu einer Art Sportarena verwandeln", sagt Zauner. "Die Kombination aus dem Tag des Sports und den Benzinfrei-Tagen soll ein lebendiges Beispiel für die Jugendlichen sein, wie man Sport, Gesundheit, Ökologie und Öffis langfristig zusammenbringt", meint Michael Mayrhofer, Organisator des Tags des Sports Salzburg.