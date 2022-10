Öffis um 50 Euro: Stadt Salzburg führt "Aktiv:Karte" für Geringverdiener ein

Rund eine Million Euro sind dafür im Sozialbudget reserviert. Menschen mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 1371 Euro und darunter können die Karte beantragen. Inhaberinnen und Inhaber bekommen Vergünstigungen für Angebote der Stadt.

Die Stadt will in ihrem Sozialbudget für 2023 die Teuerung abfedern - möglichst zielgerichtet, wie Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) und Sozialstadträtin Anja Hagenauer am Freitag meinten. "Es war wichtig, nicht mit der Gießkanne drüberzufahren, wie das auf Bundesebene passiert ist", sagte Preuner. Insgesamt stehen im kommenden Jahr 75 Millionen Euro zur Verfügung. Eine zentrale Maßnahme ist die Einführung einer "Aktiv:Karte" für Geringverdienerinnen und Geringverdiener, die zu einer Reihe von Vergünstigungen für städtische Einrichtungen berechtigt, zum Beispiel für Saisontickets für Frei- ...