ÖH-Wahl: Rote Fraktion klar vor den Grünen an der Uni Salzburg

Die Wahlbeteiligung an der Uni Salzburg ist nur leicht gestiegen und liegt bei 15,2 Prozent. Bei den Platzierungen ist es nach ersten Informationen zu Verschiebungen gekommen.

Von Dienstag bis Donnerstag wählten Studierende in Österreich ihre Hochschulvertretung. Die Grünen und Alternativen Studierenden (GRAS) konnten Platz eins an der Uni Salzburg nicht verteidigten und fielen mit 22,4 Prozent hinter den Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) zurück (28,3 Prozent). Die ÖVP-nahe AG erreichte 16,6 Prozent, die LUKS 14,33 Prozent. Der KSV-KPÖ legte kräftig zu und kam auf 8,9 Prozent. Die Junos erhielten 6,3 Prozent der Stimmen, der FPÖ-nahe RSV 3,3 Prozent. Von 14.130 Wahlberechtigten an der Uni Salzburg machten lediglich 15,2 Prozent von ihrem Stimmrecht Gebrauch und damit nur etwa drei Prozent mehr als bei den vorhergehenden Wahlen im Jahr 2021. Damals lag die Wahlbeteiligung in Salzburg bei 12 Prozent. Das offizielle Ergebnis wird von der Wahlkommission am Freitag bekannt gegeben.