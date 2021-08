"Österreich ist ein reiches Land. Wir können und müssen uns den Klimaschutz leisten"

Was hat die Krise mit uns gemacht? Was lernen wir daraus? Was bleibt - und was nicht? Die SN sprechen darüber mit führenden Köpfen Salzburgs. Hotelierin Petra Nocker-Schwarzenbacher im Interview über die Zukunft des Tourismus.

Petra Nocker-Schwarzenbacher ist nicht nur eine erfolgreiche Hotelbesitzerin in St. Johann und war auch politisch auf Gemeindeebene und als Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer aktiv. Sie verschont auch die eigene Branche in der Coronakrise nicht mit konstruktiver Kritik. Die Sommersaison läuft derzeit sehr gut. Alles wieder wie früher? Petra Nocker-Schwarzenbacher: Es ist überhaupt nicht wie früher. Es ist eine sehr ungewisse Zeit. Viele Betriebe haben im Moment vielleicht den besten Sommer aller Zeiten, ...