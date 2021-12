"Österreichweiter Fleckerlteppich": Coronaregeln führen zu Föderalismus-Debatte in Salzburg

Während sich Oberösterreich noch bis 17. Dezember im Lockdown befindet, hat Salzburg einige Bereiche aufgesperrt, aber eben noch nicht die Gastronomie - wie etwa Tirol. Die FPÖ kritisierte daher das Chaos und die Verwirrung, die der Föderalismus in seinen Ausprägungen nun stifte.

Auf Antrag der FPÖ hat der Salzburger Landtag am Mittwoch im Ausweichquartier Messezentrum darüber debattiert, wie sehr Corona den Föderalismus in Österreich strapaziere. Landtagsabgeordneter Andreas Schöppl gab zunächst ein Bekenntnis ab. Er sei ein leidenschaftlicher Föderalist. Auch wenn es damit in Österreich zehn Regierungen und elf Parlamente gebe - gemeint waren eine Bundesregierung sowie neun Landesregierungen, zudem die Landesparlamente, der Nationalrat und Bundesrat. Schöppl argumentierte, der Sinn des Föderalismus sei, dass die Regionen die Länder besser kennen würden und somit ...