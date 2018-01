ÖVP erteilt Campus Lehen eine Absage

Von Bürgerliste kommt ein "Ja" mit Vorbehalten.

Der Plan von SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger, in Lehen einen Bildungscampus zu bauen, ist laut ÖVP der "völlig falsche Weg". Im Gegensatz zur beschlossenen Sanierung würde die Stadt bei einem Neubau die Berechtigung zum Vorsteuerabzug - und damit rund sechs Millionen Euro - verlieren, sagt Gemeinderätin Karoline Tanzer. Sie will nun per Anfrage von Auinger Details zu Gesamtkosten und Standort wissen. Bernhard Carl (Bürgerliste): "In Verbindung mit pädagogisch wertvollen Konzepten und entsprechender Innenarchitektur kann ich mir einen Bildungscampus Lehen vorstellen."

(SN)