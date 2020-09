ÖVP-Gemeinderat als Gaisberg-Koordinator?

Anwalt und ÖVP-Gemeinderat Florian Kreibich soll laut Amtsbericht neuer Gaisberg-Koordinator werden. Das sorgt für Kritik und Unvereinbarkeits-Vorwürfe von Seiten der Bürgerliste.

Am Montag wird im Stadtsenat über den Amtsvorschlag abgestimmt, ob ÖVP-Gemeinderat Florian Kreibich als Nachfolger von Winfrid Herbst Gaisberg-Koordinator wird. Kreibich bestätigt das: "Es wurde an mich herangetragen. Ich wäre bereit, es zu machen; aber ehrenamtlich, also ohne Aufwandsentschädigung." Denn er wohne am Fuß des Gaisbergs und sei dort aufgewachsen. Die für den Berg ressortzuständige Stadträtin Martina Berthold (BL) betont auf SN-Nachfrage, dass sie Kreibich nicht vorgeschlagen habe: "Ich finde das unvereinbar." Denn Kreibich sei auch Miteigentümer der Gersbergalm und ...