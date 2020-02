Die Unabhängigen Bauern konnten mit dem Erdkabelkampf in der Wahl nicht punkten. Unabhängig davon gehen die Proteste weiter.

Der Sieg des ÖVP-Bauernbunds in der Landwirtschaftskammerwahl am Sonntag machte auch vor Hochburgen der 380-kV-Freileitungsgegner nicht halt. Der Unabhängige Bauernverband (UBV), der die Kabelkämpfer und protestierenden Waldbesetzer auf Bundesforste-Grundstücken unterstützt, verlor in Gemeinden wie Kuchl sogar. In Kuchl überholte der ...