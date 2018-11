ÖVP-Landesrat mahnt Regierung: Lasst E-Autos nicht auf Busspuren

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll sieht seine Absichten in Salzburg durch die Bundespläne konterkariert: Es gehe letztlich darum, dass weniger Autos fahren - und mehr mit "Öffis".

Die schwarz-blaue Bundesregierung will die Busspuren für Elektroautos freigeben und handelte sich dafür schon Kritik von Grünen und SPÖ ein. Jetzt kommt sozusagen von höchster Stelle aus Salzburg ein Widerspruch aus den eigenen Reihen. Der für den Verkehr zuständige ÖVP-Landesrat Stefan Schnöll, ein Vertrauter von Kanzler Sebastian Kurz und dessen Nachfolger als Bundesobmann der Jungen ÖVP, richtet den Appell an Wien, diesen Plan zu überdenken. Er habe nichts dagegen, die Elektromobilität zu unterstützen, doch es wäre ein falsches Signal, die E-Autos im öffentlichen Raum "sichtbar zu bevorzugen". Denn das, so Schnöll, könnte "unsere Pläne konterkarieren, die Menschen zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen". Sein Ziel in Salzburg sei es, "dass letztlich weniger Autos auf den Straßen sind, egal welchen Antrieb sie haben. Nur so kann es gelingen, die Staus zu bekämpfen."