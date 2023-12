ÖVP setzt sich 22 Pongauer Bürgermeister als Wahlziel

Aktuell hält die Volkspartei im Bezirk bei 21 Ortschefinnen und -Chefs. Filzmoos will man bei den Wahlen am 10. März zurückerobern. In Untertauern wird es keinen schwarzen Bürgermeisterkandidaten geben. Für die SPÖ-Hochburgen Bischofshofen und Schwarzach sieht der Bezirksparteiobmann keine realistischen Siegeschancen.

In 24 der 25 Pongauer Gemeinden wird die ÖVP bei den Bürgermeisterwahlen am 10. März kandidieren. Einzig in Untertauern werde man keinen Kandidaten aufstellen, aber dennoch mit einer Liste zur Gemeindevertretungswahl antreten. Das gaben Bezirksparteiobmann Hannes Rainer, der in Goldegg selbst wieder als Bürgermeisterkandidat antreten wird, und Bezirksgeschäftsführerin Regina Seer, Gemeindevertreterin in Großarl, im Rahmen eines Pressegespräches bekannt.

Elf Neue kandidieren für die ÖVP

In elf Gemeinden treten für die ÖVP andere Personen an als noch bei der letzten Wahl im Jahr 2019. Mit Josef Steger (Altenmarkt), Norbert Ellmauer (Bad Gastein), Rudolf Huber (St. Johann) und Kurt Daxer (Werfenweng) treten gleich vier Kandidaten in besonders große Fußstapfen: Ihre jeweiligen Vorgänger waren mehr als 20 Jahre Ortschefs und ziehen sich mit Ende der laufenden Periode aus dem Amt zurück. Franz Fritzenwallner übernahm bereits im Juni dieses Jahres das Bürgermeisteramt in Eben von Herbert Farmer, der diese Position seit 2008 inne hatte.

Forstau, Mühlbach, Radstadt: Drei Kandidatinnen

Ebenso bereits im Amt ist Katharina Prommegger, die im Juni in Radstadt Christian Pewny (FPÖ) nach dessen Wechsel in die Landesregierung als Bürgermeisterin abgelöst hatte. Sie ist neben Martina Rettensteiner (Filzmoos) und Simone Moore-Rainer (Mühlbach) eine von drei Frauen in der ÖVP, die sich um das höchste Amt in einer Pongauer Gemeinde bewerben. "Frauen als Kandidatinnen zu gewinnen ist nach wie vor schwieriger, weil sie durch Beruf und Kindererziehung oft ohnehin mehrfach belastet sind", räumt Rainer ein. "Wir haben aber eine Steigerung im Vergleich zu 2019 und wollen diesen Weg fortsetzen. Zudem setzen viele Ortsparteien bei der Listenerstellung auf das Reißverschlusssystem", ergänzt Seer.

Wird Filzmoos wieder "gedreht"?

Als Ziel für die Bürgermeisterwahlen nennt Rainer "22 Bürgermeistersessel für die ÖVP". Im Vergleich zu 2019 wolle man insbesondere Filzmoos zurückerobern, wo sich 2019 der SPÖ-Kandidat Christian Mooslechner gegen Johann Sulzberger durchsetzen konnte. "Mit Josef Hofer haben wir hier gute Karten, uns Platz eins zurückzuholen", ist Rainer überzeugt. Keine realistischen Chancen auf den Sieg rechnet sich der ÖVP-Bezirksobmann in den SPÖ-Hochburgen Bischofshofen und Schwarzach aus, wo Josef Mairhofer und Marc Fleißner die roten Ortschefs, Hansjörg Obinger und Andreas Haitzer, herausfordern. "Es war uns dennoch wichtig, hier eine Wahlmöglichkeit zu bieten. Diesen Einsatz rechne ich unseren Kandidaten hoch an", betont Rainer.