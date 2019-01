ÖVP-Präsidentschaftskandidat gesucht: Salzburgs Landeshauptmann in die Hofburg?

Wilfried Haslauer könnte 2020 Festspielpräsident werden. Oder 2022 zur Wahl als Bundespräsident kandidieren - wenn es nach den Gerüchten innerhalb der ÖVP geht. Der Landeschef hält sich diesbezüglich wie immer nobel zurück.

Die Salzburger Juristin Karoline Edtstadler wechselt also nach Brüssel ins EU-Parlament. Die ÖVP hat am Montag die Liste für die EU-Wahl am 26. Mai beschlossen und präsentiert. Die umtriebige Staatssekretärin kandidiert hinter Spitzenkandidat Othmar Karas auf Platz 2. Auch wenn Edtstadler nur wenige Tage vorher entsprechende Gerüchte noch dementiert hat. Aber so ist das eben mit Dementis in der Politik - die Sachlage und die Karriereleiter können sich relativ rasch ändern, vor allem dann, wenn Kanzler Sebastian Kurz sich einschaltet.