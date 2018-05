ÖVP schnappt sich wieder die Raumordnung in Salzburg

Was die Knackpunkte in den kommenden Jahren sein werden und wie die neue Koalition das Wohnen günstiger machen könnte.

Bis Montagabend haben die Koalitionsverhandlungsteams von ÖVP, Grünen und Neos nahezu in allen wichtigen Punkten zu Raumordnung und Wohnen eine Einigung erzielt. Wie bei den vorangegangenen Themen sind ein bis zwei Fragen offengeblieben, die in einer Schlussrunde besprochen werden sollen.

Fix ist, dass Landeshauptmann Wilfried Haslauer das vor fünf Jahren an Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler (Grüne) vergebene Raumordnungsressort unter ÖVP-Führung stellen wird. Das soll auch ein Signal an die Bürgermeister in den eigenen Reihen sein. Sie hatten sich in den vergangenen Jahren gegen die allzu "grüne" Handschrift im neuen Raumordnungsgesetz gewehrt und sollen das Gesetz nun in ihren eigenen Gemeinden umsetzen.

Wie gut das neue Raumordnungsgesetz ist, wird die Koalition von ÖVP, Grünen und Neos unter Beweis stellen müssen. Wird das Gesetz dazu beitragen, Wohnraum günstiger zu machen? Ja - vorausgesetzt, die Gemeinden nützen die neuen Möglichkeiten. Und dabei werden sie Hilfe benötigen. "Raumordnungsverträge - und die brauchen wir verstärkt in den Landgemeinden - sind der wirksamste Schlüssel. Was sich in solchen Verträgen vereinbaren lässt, das muss man erst lernen. Und da muss die neue Landesregierung die Gemeinden tatkräftig unterstützen", sagt Christian Wintersteller, Obmann der Gemeinnützigen Bauvereinigungen (gbv). Schließlich verfügt nicht jede Gemeinde über einen eigenen Vertragsjuristen. Des Weiteren muss sichergestellt werden, dass die neue Widmungskategorie "Förderbarer Wohnbau" genauso wie das Instrument der "Vorbehaltsfläche für geförderten Wohnbau" auch eingesetzt wird.

Auch hier gilt: Die neuen Möglichkeiten - dazu zählt bei der "Vorbehaltsfläche" etwa eine Grundkostenbeschränkung - sind keine Selbstläufer. Sie müssen den Gemeinden erklärt werden. "Das wird einige Anstrengung kosten und die Raumordnungsabteilung des Landes wird dafür Mitarbeiter zur Verfügung stellen müssen", sagt Salzburg-Wohnbau-Geschäftsführer Christian Struber. "Nur so werden wir eine Chance haben, auch in kommenden Jahren noch ausreichend geförderten Wohnbau anbieten zu können", ergänzt Wintersteller.

Nachbesserungsbedarf gibt aus aus Sicht der Gemeinden bei den Zweitwohnsitzen. Gemeindeverbandspräsident Günther Mitterer: "Es fehlt eine genaue Definition für einen illegalen Zweitwohnsitz, die Beweislast liegt bei den Gemeinden und es gibt noch keine Durchführungsverordnungen. Da fehlt also noch fast alles."

Festhalten will die neue Regierung an der Eigentumsförderung im Wohnbaubereich. Nachjustiert werden dürfte bei den Einkommensobergrenzen und dem Vergabemodus. Möglicherweise werden Online-Anträge künftig am ersten Quartalstag von 8 bis 16 Uhr möglich sein.

Was sich beim Wohnen ändern soll: Einkommensabhängige Miete und Kampf gegen Normenflut

Einkommensabhängige Mieten für geförderte Mietwohnungen sollen laut ÖVP für mehr Gerechtigkeit sorgen. Ein konkretes Modell dazu gibt es aber noch nicht. Fix ist: In bestehende Verträge kann nicht eingegriffen werden.

Ausfinanzierte geförderte Wohnungen sollen sozial treffsicher vergeben werden und damit das Wohnbeihilfe-Budget entlastet werden.

Kampf gegen die Normenflut: Seit dem Vorjahr liegt seit dem Vorjahr eine Liste mit Kostenreduktionspotenzialen vor. Die Ideen reichen von Abstrichen bei Barrierefreiheit über eine Reduktion von Steckdosen und Lichtschaltern bis zu Vermeidung großer Spannweiten bei Betontragwerken oder dem Einsatz gewichtssparender Fußbodenaufbauten. Wo Abstriche gemacht werden sollen, muss die Politik entscheiden.

Mithilfe der Wohnbauförderung sollen jährlich mindestens 900 bis 1000 Mietwohnungen und 600 Eigentumswohnungen errichtet sowie 3700 Wohnungen saniert werden.

Als Beitrag zum Klimaschutz will die ÖVP gemeinsam mit "relevanten Stakeholdern" eine "Salzburger Strategie für nachwachsende Ressourcen" erarbeiten, die beim Wohnbau zum Einsatz kommen sollen.