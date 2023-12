ÖVP nominiert neuen Spitzenkandidaten für Weißpriach

Bürgermeister Peter Bogensberger tritt zur Wahl am 10. März nicht mehr an. Für die ÖVP soll es jetzt ein 52-jähriger Unternehmer richten. Dieser ist seit mehr als 25 Jahren in der Gemeindepolitik aktiv.

BILD: SN/ÖVP LUNGAU Bürgermeister Peter Bogensberger (ÖVP, rechts) tritt am 10. März in Weißpriach nicht mehr zur Wahl an. Die ÖVP nominierte Stefan Palffy (links) als neuen Spitzenkandidaten.