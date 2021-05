ÖVP St. Johann kürt Stadtrat Rudolf Huber zum künftigen Spitzenkandidaten

Die Stadträte Rudolf Huber und Peter Kappacher hatten sich der geheimen Wahl gestellt. Huber erhielt die meisten Stimmen im Parteivorstand. Der Geschäftsführer der Kommunalservice Salzburg soll seinen Parteikollegen Günther Mitterer als Bürgermeister ablösen.

Die ÖVP in St. Johann hat die personellen Weichen für die Zukunft gestellt: Die zwei Stadträte Rudolf Huber (50) und Peter Kappacher bewarben sich um die Nachfolge von Bürgermeister Mitterer. In einer geheimen Abstimmung wurde Rudolf Huber zum künftigen Spitzenkandidaten für die Wahl im Frühjahr 2024 nominiert. Huber ist Landwirt (Edelbrände der Hedegg Destillerie) und zudem Geschäftsführer der Kommunalservice Salzburg, einer Tochterfirma der Salzburg Wohnbau. Zuvor war er 18 Jahre Chef des Salzburger Maschinenrings. Huber soll per 1. Juli aus der Kommunalservice Salzburg ausscheiden.



"Ein großes Zeichen der Geschlossenheit und der Stärke"

Ortsparteiobmann Johannes Moser: "Nachdem Bürgermeister Günther Mitterer bereits offen angekündigt hat, nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen, wollen wir dem neuen Kandidaten die Gelegenheit geben, sich gründlich einzuarbeiten und auch sein Team in aller Ruhe zusammenzustellen. Das ist ein großes Zeichen der Geschlossenheit und der Stärke unserer Partei. Alle Schritte zu dieser personellen Weichenstellung werden auch künftig gemeinsam gesetzt. Rudolf Huber kann sich der Unterstützung des gesamten Vorstands sicher sein."

Der nächste Wahlkampf beginnt erst in etwas mehr als zwei Jahren

Rudolf Huber: "Ich freue mich über das große Vertrauen des Vorstands der ÖVP St. Johann und danke auch Peter Kappacher für seine Unterstützung. Wir waren kurz Mitbewerber. Wir sind und bleiben aber Kollegen und Parteifreunde, die ein gemeinsames Ziel eint. Die Arbeit in der Partei und die Reise hin zu den nächsten Wahlen beginnt erst und wird sicher anspruchsvoll. In der Arbeit für die Gemeinde bin ich ja als Stadtrat mitten drin und werde dieser mit Freude und großem Engagement weiter nachgehen. Der nächste Wahlkampf beginnt erst in etwas mehr als zwei Jahren, bis dahin ist genug zu tun."

"Rudolf Huber kann darauf bauen, dass ich hinter ihm stehe"

Bürgermeister Günther Mitterer, Präsident des Salzburger Gemeindeverbands: "Mir ist es wichtig, dass wir in der ÖVP St. Johann schon jetzt einen soliden Boden für die weitere Zukunft legen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen wissen, welche Personen bei uns die Zukunft gestalten werden. Rudolf Huber kann jedenfalls darauf bauen, dass ich hinter ihm stehe und ihn bei der Vorbereitung auf seine Kandidatur und dann hoffentlich auf meine Nachfolge nach Kräften unterstützen werde."