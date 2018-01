ÖVP sucht Nachfolger für das Bürgermeisteramt in Straßwalchen

Fritz Kreil will nach 19 Jahren im Amt nicht erneut als Ortschef kandidieren. Nachfolger sind derzeit noch viele im Rennen.

Langzeit-Ortschef Fritz Kreil (ÖVP) will nach mittlerweile 19 Jahren im Amt nicht noch einmal als Bürgermeister kandidieren.

Seine Partei ist deshalb auf der Suche nach geeigneten Nachfolgern. "Es gibt zwei Frauen und fünf Männer, die auf jeden Fall in die engere Wahl kommen", so der amtierende Bürgermeister. Ob es einen fliegenden Wechsel vor den Wahlen gibt, oder Kreil bis zum Ende der Amtsperiode bleibt, ist noch offen. Regulär gewählt wird im Frühjahr 2019, ein Bürgermeisterwechsel per Gemeinderatsbeschluss ist innerhalb eines Jahres vor dem Wahltermin möglich.

Kreil will sich weder auf einen Nachfolger festlegen, noch den Zeitpunkt einer Amtsübergabe bestimmen. "Das müssen sich die ÖVP-Mitglieder intern ausmachen", so der 62-Jährige.





(SN)