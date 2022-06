ÖVP verhindert s'Fachl in der Linzer Gasse

Das Mietangebot sei nicht rechtsverbindlich, hieß es im Bauausschuss.

Baustadträtin Martina Berthold (BL) verhehlte ihre Enttäuschung am Donnerstag nach der Sitzung des Bauausschusses nicht. Statt regionalen Kleinproduzenten und StartUps wird in das stadteigene Geschäftslokal in der Linzer Gasse 72 (vormals Tappe) der S&K Duty Free Shop mit Schreibwaren, Taschen und Lederaccessoires einziehen. Betreiber Suaki Jang ist mit diesem Geschäft derzeit in der Schallmooser Hauptstraße beheimatet. Ein rechtsverbindliches Angebot von Jang liegt vor. Er hatte es vier Mal verlängert, am Donnerstag endete die Frist.

