ÖVP will in Radstadt den Bürgermeistersessel zurück - Katharina Prommegger "ist bereit"

Der designierte Landesrat Christian Pewny (FPÖ) hat sein Rücktrittsschreiben bereits eingereicht, seine Zeit als Radstädter Bürgermeister endet am 13. Juni. Die Gemeindevertretung wählt voraussichtlich am 26. Juni aus ihrer Mitte einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin.

Die ÖVP schickt Stadträtin Katharina Prommegger (54) ins Rennen. Ob es einen Gegenkandidaten gibt, liegt an der FPÖ. Deren Fraktionsobmann Dietrich Huber verweist auf eine Sitzung am Montag: "Da werden wir das entscheiden." Zuletzt war wiederholt der Name von Gemeindevertreter Alois Schnell aufgetaucht. ...