Offener Dreikampf um Rektoratsposten

Warum Ex-Ministerin Sonja Hammerschmid nicht Teil des Dreiervorschlags ist - und "Hauskandidat" Rudolf Mosler nicht als Favorit gelten will.

Es war überraschend, dass Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) Dienstagnacht nicht im Dreiervorschlag des Senats für die anstehende Rektorswahl an der Uni Salzburg aufschien. Eingeweihte erklären das damit, dass die Präsentation der Ex-VetMed-Rektorin nicht unbedingt zur breit aufgestellten Uni Salzburg gepasst hätte: "Die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Absolventen war ihr sehr wichtig", was bei Theologen und Geisteswissenschaftern für wenig Sympathie gesorgt habe, meint einer. Dazu kam, dass sich Hammerschmid laut Insidern mittels eines Anwaltsschreibens an ein einzelnes Senatsmitglied gewandt hatte, das intern Kritik an ihr geübt hatte: "Das haben viele als unzulässige Einmischung gewertet", heißt es unter der Hand. Dritter Kritikpunkt war, dass sich die 50-Jährige auch als Rektorin für die Kunstuni in Linz beworben haben soll, dies aber zunächst nicht transparent gemacht haben dürfte. Hammerschmid war für die SN nicht erreichbar.