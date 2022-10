Antheringer Au: FPÖ hat 53 Fragen an Landesrätin Daniela Gutschi

Um 37 Millionen Euro kauft das Land die 520 Hektar große Antheringer Au vom bisherigen Eigentümer Maximilian Mayr Melnhof, um das Naturschutzgebiet Salzachauen aufzuwerten. Das sollte diese Woche besiegelt werden. Grundlage für den Kaufpreis ist ein Gutachten, in das die Oppositionsparteien Einsicht fordern. Naturschutzlandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) will dem nachkommen - nach Vertragsunterzeichnung.

FPÖ-Klubobfrau Marlene Svazek will sich damit nicht zufriedengeben. Sie hat gleich 53 Fragen an Gutschi gestellt, um Details zu dem Prestigeprojekt in Erfahrung zu bringen. ...