In der Stadt Salzburg sind die Fuckup Nights ein etabliertes Format. Das Konzept beschreibt Organisatorin Aleksandra Nagele so: "Drei bis vier Personen sprechen je zehn Minuten über ein Scheitern, einen Fehler, eine falsche Entscheidung und was sie daraus gelernt haben." Es gehe um einen konstruktiven Umgang mit Misserfolgen, von dem auch das Publikum profitieren soll. Die 18. Auflage der Fuckup Nights findet am Samstag, 26. März, in Bad Gastein statt (16.30 Uhr, Hotel Selina). Neben den persönlichen Geschichten der Sprecher ...