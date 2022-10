Das mit der Fairness fängt schon gut an

Ohne Protokoll SN

Die ÖVP hat für Montag alle Parteien zu Gesprächen über ein Fairnessabkommen im Vorfeld des Landtagswahlkampfes eingeladen.

Was nun zur Folge hat, dass die SPÖ für Freitag zu einer Pressekonferenz geladen hat, denn es gebe "sozialdemokratische Anforderungen" an ein solches Abkommen. SPÖ-Geschäftsführer Gerald Forcher sagt: "Dubiose Finanzierungskonstrukte der Marke Sebastian Kurz haben bei uns in Salzburg nichts verloren." Die zentrale Forderung der SPÖ ist eine Begrenzung der Wahlkampfkosten. ÖVP und Grüne sind ob des Pressetermins verwundert, schließlich habe ...