Der Polizist als Held auf der Titelseite

Ein örtlicher Polizeichef taugt auch zum Medienstar. Den Beweis hat der Kommandant der Polizeiinspektion Bergheim, Helmut Naderer, eindrucksvoll erbracht. In voller Montur, reichlich ausgezeichnet, und überaus stolz prangt er auf der Titelseite der neuesten Bergheimer Gemeindezeitung. Dafür macht die Gemeinde drei Anlässe geltend: Naderers 60. Geburtstag, sein 40-Jahr-Jubiläum im Gendarmerie- bzw. Polizeidienst sowie 20 Jahre an der Spitze der Polizei in Bergheim. "Vor diesem Hintergrund wollten wir Helmut die Titelseite unserer Zeitung widmen", schreibt Bürgermeister Robert Bukovc (ÖVP) ebenso stolz. ...