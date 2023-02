Ein Gebirgskämpfer und ein Diplomat wollen Militärkommandant werden

Drei Oberste sind Anwärter auf den Posten: Peter Schinnerls Bewerbung war bereits bekannt. Seine Konkurrenten heißen Jörg Rodewald und Thomas Ahammer.

Am 30. März will Militärkommandant Anton Waldner das Amt an einen Nachfolger übergeben. Wie berichtet, gibt es drei Anwärter. Einer ist Jörg Rodewald, Kommandant des Gebirgskampfzentrums in Saalfelden. Er sagt: "Für mich wäre es eine Herausforderung und mit 60 Jahren noch einmal die Chance, eine Veränderung herbeizuführen." Wie er seine Chancen einschätzt? "Ich sehe mich als Außenseiter."

SN/bundesheer Der Außenseiter: Oberst Jörg Rodewald ist Kommandant des Gebirgskampfzentrums in Saalfelden.

Die Besetzung ist eine politische Entscheidung. Verteidigungsministerin ...