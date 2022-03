Salzburg AG: Zentralbetriebsrat muss aus der Konzernzentrale ausziehen

In der Zentrale der Salzburg AG in der Bayerhamerstraße wird groß umgebaut. Bis Ende 2022 sollen im ersten Stock des Gebäudes, das Mitte der 90er-Jahre errichtet wurde, Einzelbüros einem "Multispace-Konzept" weichen. Das bedeutet auch, dass der Zentralbetriebsrat aus der Konzernzentrale unfreiwillig ausquartiert wird. In einem Schreiben an die Betriebsräte spricht Zentralbetriebsratsvorsitzender Hans Grünwald davon, dass er das Büro bis 4. April räumen müsse und sich das neue Büro in der Vogelweiderstraße im hintersten Eck wiederfinde. "Die sozialpartnerschaftliche Zusammenarbeit in der ...