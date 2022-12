Von einem, der nicht nur über herumliegende Bürgermeister stolperte

Wenn Josef Schöchl alljährlich, also zyklisch, die Versprecher der Kollegen protokolliert, dann könnte mancher das auch als "tückisch" bezeichnen.

Weder die bis Anfang Mai noch verwendeten Coronamasken noch die pandemiebedingt teils nur spärlich besetzten Ausschüsse haben ÖVP-LAbg. Josef Schöchl von der Jagd auf verbale Hoppalas abgehalten. Die Sammlung meist unbeabsichtigt witziger Wortspenden aus dem Bereich der Politik ist in vollem Umfang auf der Homepage der Salzburger ÖVP zu finden - und in Auszügen in den folgenden Zeilen. Schöchls Jagdtrieb machte auch vor Wortprotokollen zu Plenarsitzungen nicht halt. Dort fand er in einer noch unkorrigierten Fassung den Hinweis, wonach erneuerbare ...