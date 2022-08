Omikron-Impfstoffe ab September in Salzburg

Salzburgs Impfkoordinator Rainer Pusch rechnet mit einer Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur diese Woche. Warten solle man auf den Variantenimpfstoff aber nicht.

Das Interesse an der Coronaimpfung in Salzburg wird wieder größer. Nachdem in den Impfordinationen und -straßen im Sommer wenig Andrang gewesen sei, gebe es nun wieder vermehrt Anfragen, sagt Holger Förster, Impfreferent der Salzburger Ärztekammer. "Das Ganze kommt in Gang. Die Herbst- und Wintersaison steht vor der Tür, viele Reiserückkehrer bringen das Virus mit, das Thema ist bei den Leuten wieder präsent." Viele hätten Fragen wegen der dritten und vierten Impfung.

Kein wesentlich höherer Schutz durch Variantenimpfstoff

Dabei gehe es oft um den idealen Zeitpunkt für eine Boosterimpfung: Solle man auf den für die Omikron-Variante adaptierten Impfstoff warten oder sofort impfen? Ein Warten lohne sich jedenfalls nicht, sagt Holger Förster. Denn es sei fraglich, ob der Variantenimpfstoff eine wesentlich bessere Schutzwirkung biete als der bereits jetzt vorhandene.

Zulassung noch diese Woche?

Verfügbar sei der Impfstoff in Salzburg wohl ab September, sagt Salzburgs Impfkoordinator Rainer Pusch. Er rechne noch diese Woche mit einer Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) über die Zulassung, am Donnerstag gibt es dazu eine Sondersitzung der EMA. "Dann werden wir erst Impfstoff bekommen, der auf die BA.1-Variante abgestimmt ist, danach Impfstoff, der auf die BA.4/5-Variante abgestimmt ist." Diese würden sehr gut machen, was die bereits jetzt verfügbaren Impfstoffe gut könnten, sagt Pusch: nämlich vor einem schweren Verlauf und vor Tod schützen.

Kaum Nachfrage nach Valneva

Seit dieser Woche ist auch der sechste zugelassene Impfstoff, jener der Firma Valneva, in Salzburg verfügbar. Die Nachfrage sei derzeit noch enden wollend, sagt Rainer Pusch. "Die Rückfragen zu Valneva sind noch nicht so ausgeprägt." Derzeit sei der Impfstoff auch nur für die Erst- oder Zweitimpfung zugelassen, für eine Zulassung als Boosterimpfung laufe noch eine Studie. Am Mittwoch und am Samstag werde es in Salzburg erstmals Impfaktionen für Valneva geben.

