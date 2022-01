Omikron-Prognose für Salzburg: Bis zu 4000 Infektionen täglich

Die Infektionszahlen verdoppeln sich in Salzburg dank Omikron alle zwei bis drei Tage. Infizierte sollen in kritischer Infrastruktur arbeiten dürfen.

Die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus ist in Salzburg mittlerweile mit stark steigenden Infektionszahlen zu spüren. Drei Tage in Folge wurden mehr als 1000 Personen registriert, die sich neu mit dem Coronavirus infiziert haben. Am Mittwoch waren es 1600, am Donnerstag und Freitag je rund 1200. Das bedeute aber nicht, dass die Zahlen wieder am Sinken seien, sagt Landesstatistiker Gernot Filipp. "Das sind einzelne Schwankungen. Die Inzidenz wird jedenfalls weiter steigen."

Derzeit liege man bei den Neuinfektionen pro ...