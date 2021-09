OÖ-Wahl: In manchen Gemeinden wird es bunter; Bürgermeister-Stichwahl in Mattighofen

In Palting, Perwang und Zell am Moos setzten sich die ÖVP-Bürgermeister durch - samt "Absoluter". In einigen Orten gibt es aber Gemeinderat-Mehrheiten gegen den Ortschef - und eine Stichwahl.

Am Sonntag wurden in Oberösterreich neben einem neuen Landtag auch die Gemeinderäte sowie die Bürgermeister neu gewählt. Bei den an Salzburg angrenzenden Gemeinden war Palting die erste, bei der das Ergebnis feststand: ÖVP-Bürgermeister Franz Stockinger verlor zwar Stimmen, konnte sich mit knapp 71 Prozent aber klar gegen seinen Herausforderer Reinhard Matthias Kristmann (FPÖ) durchsetzen. Ähnlich deutlich das Ergebnis in Perwang: Dort beerbte Reinhard Sulzberger als ÖVP-Bürgermeister seinen Vater Josef - und setzte sich mit knapp 72 Prozent gegen Isabella Pötzelsberger (SPÖ, 28 Prozent) durch. In St. Wolfgang erreichte Ortschef Franz Eisl sogar 90,2 Prozent - trotz der Gegenkandidatur von Eva Adlhart (FPÖ; 9,8 Prozent).

Ebenfalls eine klare Sache war die Bürgermeisterwahl in Zell am Moos: Günther Pfarl (ÖVP) war einziger Kandidat. Er konnte als Nachfolger von Johann Wiesinger (ÖVP) 89,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen - und legte im Vergleich zum Vorgänger um 12,3 Prozentpunkte zu - was ihn selbst überraschte: "Das ist ein sensationelles Ergebnis. Mein Ziel waren 80 Prozent. Aber die Leute reagieren positiv auf Bürgernähe." In allen vier genannten Gemeinden blieb die ÖVP stimmenstärkste Partei mit absoluter Mehrheit im Gemeinderat.

Knapper war der Ausgang in Munderfing: Dort setzte sich Martin Voggenberger (ÖVP) bei der Bürgermeisterwahl mit 55,3 Prozent gegen drei Gegenkandidaten durch. Im Gemeinderat hat die ÖVP trotz eines kleinen Zugewinns mit zwölf von 25 Mandaten keine "Absolute." Neue Mehrheiten könnten sich in Lochen ergeben: Dort hat die ÖVP im 25-köpfigen Gemeinderat nur mehr zwölf statt 13 Mandate und damit die "Absolute" verloren. Wahlgewinner ist die SPÖ, die von sechs auf zehn Mandate zulegte; die FPÖ ist von sechs auf drei Mandate zurückgefallen. Bei der Bürgermeisterwahl setzte sich Franz Scherr (SPÖ) mit 59,1 Prozent gegen Franz Wimmer (ÖVP) durch.

Auch in Moosdorf gibt es mit Manfred Embersberger (SPÖ) einen Ortschef, der keine Mehrheit im Gemeinderat (19 Mandate) hinter sich hat: Seine SPÖ kam erneut auf neun Mandate; die ÖVP hält sieben (+1); die FPÖ 3 (-1), womit es eine türkis-blaue Mehrheit gäbe. Die Bürgermeisterwahl war eine klare Sache für den Ortschef: Emersberger setzte sich mit 61,1 Prozent gegen Josef Rausch (ÖVP, 38,9 Prozent) durch.

Auch in der KTM-Gemeinde Mattighofen gibt es im Gemeinderat (31 Mandate) künftig etwas engere und buntere Verhältnisse: Die SPÖ verlor leicht und kommt auf neun Mandate (-1); dahinter liegt die ÖVP mit acht Mandaten (+4). Platz drei ging an die FPÖ mit sechs Mandaten (-2), knapp dahinter landete die "Bewegung für Mattighofen" mit ebenfalls sechs Mandaten (-1); die Grünen halten wie bisher zwei Mandate.

Um das Bürgermeisteramt gibt es in 14 Tagen eine Stichwahl zwischen Friedrich Schwarzenhofer (SPÖ, 33,2 Prozent) und Daniel Lang (ÖVP, 28,1 Prozent).