Die Salzburger Stadtbibliothek erweitert ihr Angebot

Selbstbedienung in "Open Library" ab Oktober an allen Wochentagen.

Die Salzburger Stadtbibliothek ist ab Oktober an sieben Tagen der Woche für Entleihungen und Rückgaben verfügbar. Zwar nicht in vollem Umfang (das wären über 200.000 Medien), aber in einer 45 Quadratmeter großen "Open Library". Dies ist der Raum im 1. Stock, barrierefrei per Lift erreichbar, der Einlass erfolgt mit der Nutzerkarte von Montag bis Sonntag von 6.30 Uhr bis 22 Uhr. Die Bücherei sperrt ansonsten frühestens um 10 Uhr auf, spätestens um 19 Uhr ist Schluss. An Sonn- und Feiertagen ist geschlossen.

Das Grundprinzip: Menschen geben Medien (Bücher, CDs, DVDs) zurück, die andere dann ausleihen - alles auf Selbstbedienungsbasis. Laut Bibliothekschef Helmut Windinger gibt es das System schon in anderen Städten. Die "Open Library" wird zirka 1500 Medien umfassen.

Kulturressortchef Vize-Bgm. Bernhard Auinger (SPÖ) bezifferte die Kosten dafür auf 60.000 Euro. Insgesamt ist die Stadtbibliothek jährlich mit gut drei Millionen Euro budgetiert, 240.000 davon für Medien. Auinger: "Vor der Pandemie hatten wir 300.000 Besucher jährlich. Auch die Bibliothek hat unter den Lockdowns gelitten. Sie ist ja mehr als nur ein Ort, an dem man sich Bücher ausleiht. Sie ist ein Ort der Begegnung. Das soll sie mit der ,Open Library' auch in Zukunft wieder verstärkt sein."