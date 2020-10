Orden zieht sich aus Geschäftsführung von Klinikum Schwarzach zurück

Im Klinikum Schwarzach wird ein weiterer Wechsel in der Führungsebene vorbereitet.

Am Donnerstag wurden die 1500 Mitarbeiter des Kardinal-Schwarzenberg-Klinikums in Schwarzach von einem anstehenden Wechsel in der Geschäftsführung informiert. Rosa Laner - im Orden Schwester Katharina genannt - wird bei den Barmherzigen Schwestern zur Visitatorin aufsteigen. Das bedeutet, dass sie künftig nicht mehr als zweite Geschäftsführerin zur Verfügung stehen wird.

Einen genauen Zeitpunkt für den anstehenden Wechsel gibt es noch nicht. Bis Ende des Jahres soll Laner aber jedenfalls noch im Krankenhaus tätig sein. "Bis dahin werde ich selbstverständlich ...