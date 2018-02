Otto Konrad und Hans Mayr wollen Helmut Naderer stürzen

"Ich möchte wissen, was mit der Klubförderung passiert ist. Immerhin sind das knapp 400.000 Euro in fünf Jahren gewesen - alles Steuergeld", sagt Ex-Team-Stronach-Landtagsabgeordneter Otto Konrad.

So wie der zurückgetretene Ex-Team-Stronach-Landesrat Hans Mayr will Otto Konrad zurück in den Klub, in dem Helmut Naderer (ebenfalls ehemals Team Stronach, jetzt FWS) Obmann ist. Wobei "zurück" das falsche Wort ist. Denn: "Laut Versteinerungstheorie - und die ist ausjudiziert - haben weder Hans Mayr noch ich den Klub jemals verlassen", argumentiert Konrad. Er und Mayr wollen nun zu einer Klubsitzung laden, in der Otto Konrad zum Klubobmann gewählt werden soll - ob mit oder ohne Naderer.

