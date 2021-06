Pädagogische Hochschule hat eine neue Rektorin

Daniela Martinek (47), die bisher an der School of Education der Universität Salzburg gearbeitet hat, wird ab 1. Oktober Elfriede Windischbauer als Rektorin der Pädagogischen Hochschule nachfolgen.

Das Hearing für die Nachfolge von Elfriede Windischbauer (59) als Rektorin der Pädagogischen Hochschule (PH) war am 23. Februar. Es war aber monatelang offen, wer von vier Bewerberinnen und dem einen Bewerber das Rennen machen würde. Erstgereihte nach dem Hearing war Daniela Martinek (47). Am Donnerstag erhielt sie den erlösenden Anruf: "Bildungsminister Heinz Faßmann hat das Bestellungsdekret unterzeichnet. Am 12. Juli ist die Übergabe."

Martinek hatte schon länger als Favoritin für das Amt gegolten, das sie nun ab ...