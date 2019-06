Pakt zwischen Salzburg und Bayern: Dritte Kontrollspur an der A8 kommt im Sommer

Die vom Land Salzburg angekündigten Sperren der Autobahnabfahrten bei Staus am Grenzübergang Walserberg sind vorläufig vom Tisch. Mit dem Bau der dritten Kontrollspur wird kommenden Montag angefangen.

Der Streit zwischen Salzburg und Bayern wegen der ewigen Staus bei Kontrollen wurde am Dienstag zumindest einmal befriedet. Der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll und Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart haben sich auf ein Verkehrspaket geeinigt.

"Intelligentes Grenzmanagement" am Walserberg wird demnach noch vor dem 13. Juli umgesetzt. Das teilte das Land Salzburg am Dienstagnachmittag mit. Die dritte Kontrollspur werde bis Ende Juli fertig sein, Umleitungen durch Bayern sollten dadurch überflüssig werden. Damit sind auch die angekündigten Sperren für Autobahnabfahrten vorläufig vom Tisch.

Baubeginn für die dritte Kontrollspur am Großen Walserberg ist laut Landeskorrespondenz bereits nächsten Montag, am 1. Juli. Die Arbeiten sollen bis Ende Juli abgeschlossen sein und so ausgeführt werden, dass sie den Verkehrsfluss möglichst nicht behindern. Ziel seien sensiblere und schnellere Kontrollen, die Beeinträchtigungen auch bei starkem Verkehrsaufkommen verringern sollen.

Der bayerische Verkehrsminister Hans Reichhart sagte: "Ich stehe mit dem Salzburger Landesrat Stefan Schnöll regelmäßig in Kontakt und wir haben nach vielen konstruktiven Gesprächen jetzt eine gemeinsame Lösung für ein intelligentes Grenzmanagement im Sommer vereinbart. Bayern hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die verständlichen Wünsche unserer Nachbarn nach Verkehrsentlastung im Grenzgebiet rund um Salzburg zu ermöglichen. Die dritte Spur wird für mehr Effizienz und weniger Staus sorgen."

Der Kommentar von Landesrat Stefan Schnöll: "Wir konnten gemeinsam einen Pakt schließen, der eine Verkehrsentlastung für alle Anrainer im Grenzgebiet bringen soll. Wenn die Maßnahmen dazu führen, dass sich keine langen Rückstaus bilden und Ausweichverkehr dadurch vermieden werden kann, verzichten wir auf unsere Hauptausweichroute. Dann werden wir viele unserer Sperren - in Richtung Norden - auch nicht brauchen."

An der Grenzkontrollstelle auf der A8 wird eine rund zwei Kilometer lange dritte Spur auf österreichischer und deutscher Seite errichtet. Auf der deutschen Seite wird die zusätzliche Spur etwa 400 Meter lang sein und teils auf vorhandenen Flächen des Zollamtes laufen, teils wird die Autobahn auch verbreitert. Außerdem wird eine Pförtnerampel für die Nutzer des Zollamtsgeländes gebaut. Insgesamt fallen hierfür Baukosten von rund einer Million Euro an.

Quelle: SN