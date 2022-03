Nach dem Aus fast aller Corona-Maßnahmen fallen auch in Salzburg die Infektionsrekorde. Die Gesundheitsbehörden im Land haben am Mittwoch 3.776 neue Fälle gemeldet - den höchsten Wert seit Pandemiebeginn.

Auch im Bundesland Salzburg geht es steil bergauf - und zwar mit den Coronazahlen. 25.870 aktiv Infizierte meldete das Land Salzburg am Mittwochvormittag. So viele gab es überhaupt noch nie. Und somit sind gut fünf Prozent der Salzburger Bevölkerung in Quarantäne.

Und unter diesen fünf Prozent befinden sich sehr viele berufstätige Menschen, die eben ihre Berufstätigkeit derzeit nicht ausüben können - wie etwa Lehrpersonal an Schulen.

Im Land Salzburg sind 30 Schulklassen ins "distance learning" geschickt ...