Gegen Corona: Zahl der Impfungen steigt in Salzburg wieder leicht an

Das liegt ausschließlich daran, dass sich immer mehr den vierten Stich holen. Das Land reagiert und öffnet ab August weitere Impfstraßen.

"Die vierte Impfung hätten wir gerne gehabt." Eine ältere Dame und ihr Gatte betreten am frühen Dienstagnachmittag die Impfstraße Airport Center in Wals-Siezenheim. Die Formalitäten am Empfang sind schnell erledigt. Warten müssen die beiden auf den Stich nicht - der Andrang hält sich bei einer Außentemperatur um die 30 Grad in Grenzen. Nur zur Nachbeobachtung soll das Paar noch eine Viertelstunde Platz nehmen.

Der Mann und die Frau könnten exemplarisch für jene Gruppe stehen, die sich derzeit vorwiegend ...