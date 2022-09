Pflicht oder nicht? Verwirrung um Coronatests zum Schulbeginn

Das Ministerium und das Land Salzburg raten zum Schulbeginn zu freiwilligen Tests. Viele Eltern fühlten sich von ihren Schulleitungen dazu verpflichtet.

Am Montag startet für knapp 74.000 Schülerinnen und Schüler im Bundesland Salzburg die Schule. Der Unterricht an den 358 Schulstandorten soll laut Bildungsminister angesichts der Pandemie so normal wie möglich abgehalten werden. Maskenpflicht oder wöchentliche, verpflichtende Tests wird es vorerst nicht mehr geben. Allerdings empfiehlt die Salzburger Bildungsdirektion auf Empfehlung des Ministeriums und in Absprache mit den Gesundheitsbehörden freiwillige Antigentests.

In den ersten zwei Schulwochen soll es jeweils von Montag bis Mittwoch die Möglichkeit für Antigentests geben. In ...