Parken am Samstag: Keine Einigung in der Stadtpolitik

Den Samstag generell zum Parken freigeben? Darüber gibt es derzeit heftige Diskussionen. Eine Entscheidung wurde auf 7. Juni vertagt.

In den gebührenpflichtigen Zonen in der Stadt Salzburg müssen Autofahrer von Montag bis Freitag, 9 bis 19 Uhr, beim Parkscheinautomaten zahlen. Am Samstag war die Regelung bisher jene, dass das Parken gratis ist. Allerdings mussten Lenker eine Parkuhr einlegen, weil die Parkdauer maximal drei Stunden war. Nun gibt es seit mehreren Wochen in der Stadt den Vorschlag, das Parken am Samstag generell freizugeben. Zunächst sollte die Regelung überhaupt aufgegeben werden. Zuletzt hieß es, bei zentrumsnahen Kurzparkzonen soll der Samstag bleiben, in den Außenbezirken aber nicht. Am Donnerstag wurde im Planungsausschuss eine neue Debatte entfacht.

Die SPÖ plädierte für eine Vereinheitlichung - also für geührenfreies Kurzparken am Samstag. Das führte dazu, dass die FPÖ "auf Klub" ging - es also keine Entscheidung gab, sondern die Parteien weiter beraten bis zur nächsten Sitzung des Planungsausschusses. Der Amtsbericht wird im nächsten Ausschuss am 7. Juni erneut behandelt.

Touristenticket für Parken + Öffis

Keine Einigung gab es auch beim Ticketpreis für Touristen im Sommer. Im Vorjahr konnten Touristen ihr Auto beim Messeparkplatz abstellen und mit dem Bus günstig in die Stadt fahren. Am Donnerstag wurde diskutiert, ob der Preis von drei auf vier Euro angehoben werden sollte. Oder ob man überhaupt zum 15 Euro-Ticket (Parken inkl. Tagesticket für bis zu fünf Personen) wie 2016 zurückkehren soll. Weil es aber letztlich eine Kostenfrage ist, müssen zuerst Gesprächte mit Altstadtmarketing und Tourismus Salzburg Gesellschaft geführt werden.

(SN)