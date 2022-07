Parken im Zentrum billiger als Park+Ride

P+R kostet im Normaltarif 15 Euro. Das Sommerangebot mit Shuttle-Dienst kommt im Schnitt pro Auto auf neun Euro. Der Preishammer aber ist das Garagen-Parken um sechs Euro für acht Stunden.

Nach dem Ergebnis der Bürgerbefragung über den Ausbau der Mönchsberggarage sieht die Stadtpolitik Handlungsbedarf. Wir erinnern uns: Die Beteiligung betrug 22 Prozent, 20.948 stimmten mit Nein.

Beobachter gehen davon aus, dass der Gemeinderat am Mittwoch (nach Redaktionsschluss) das Garagenprojekt stoppt. Als schnellste und naheliegendste Alternative wird in der eben erst beginnenden Debatte der massive Ausbau der Park-and-ride-Lösungen am Stadtrand gesehen - in Kombination mit "Öffis, die bequem, attraktiv und zügig" sind (FPÖ-Stadtparteiobmann Dominic Maier). "Es braucht gute P+R-Angebote ...