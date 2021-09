Parken in Bergheim: Auch der Ortschef braucht Ausnahme

Die Flachgauer Gemeinde ist fest entschlossen, die Verkehrslawine in geordnetere Bahnen zu lenken: Kurzparkzone im Schulbezirk kommt. Dorfstraße wird zeitweise für Autos gesperrt.

Dauerparker haben in den vergangenen Jahren die Parkplatznot im Bergheimer Schulbezirk noch verschärft. Nun greift die Gemeinde ein. Mit 1. Oktober wird die verordnete Kurzparkzone in der Schulstraße und dem dortigen Parkplatz in Kraft treten.

Für Berechtigte, die den ganzen Tag parken dürfen, wie Lehrer und Gemeindebedienstete, wird das nicht mehr ganz gratis sein. Sie brauchen eine Ausnahmebewilligung der Gemeinde.

Die Kurzparkzone wird an Schultagen von 7 bis 15 Uhr gelten und die zulässige Dauer 90 ...